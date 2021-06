Ryanair quer voar para a Madeira

A companhia aérea de baixo custo irlandesa Ryanair terá pedido inúmeros ‘slots’ para voar para a Madeira, a partir do próximo Inverno.

A novidade foi avançada por António Trindade no ‘Debate da Semana’ desta sexta-feira. O programa da TSF-Madeira, moderado por Leonel de Freitas, teve ainda como convidados Miguel Sousa e Ricardo Vieira.

“A Ryanair também está a olhar para a Madeira (…) O número de slots pedidos para a operação da Madeira corresponde a um número superior à TAP e à EasyJet’ juntas”, adiantou António Trindade.

O hoteleiro ressalva, porém, que o grande problema que se coloca prende-se com o transporte dos residentes.

“Não estão criadas neste momentos as condições em termos de legislação e de subsídio de mobilidade que possa efetivamente atrair maior competitividade dos transportes”.

Ainda a propósito da questão a mobilidade aérea, Trindade revelou também que falou com António Costa, aquando da sua estadia na Região, a propósito do “escândalo” que tem sido a abordagem e o estudo da operacionalidade do Aeroporto da Madeira.

O comentador considera que o primeiro-ministro é “a única pessoa que pode resolver este desiderato”.

Se assim for, Miguel Sousa considera que “estamos tramados”. “Ninguém trata de nada. Presidente e primeiro-ministro vêm à Madeira e ninguém trata de nada”, reiterou.

Por seu turno, Ricardo Vieira defende a criação de uma comitiva da Madeira em Lisboa para tratar dos assuntos da Região.

“Gritaria não resolve nada… É preciso diálogo”, sustenta.