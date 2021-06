Novo arquivo do Serviço de Saúde da Madeira custa 2,2 milhões em rendas

O Governo regional autorizou o pagamento de perto de 2,2 milhões de euros em rendas durante 15 anos no edifício em São Martinho, no Funchal, destinado ao arquivo do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM).

A decisão foi publicada esta quarta-feira no Jornal Oficial da Região, através da Portaria n.º 344/2021, na qual consta a distribuição dos encargos orçamentais relativos à celebração do contrato de sublocação parcial, do Piso 0 e Piso 1 do prédio urbano sito na Azinhaga do Poço Barral, n.º 23, Edifício Funchal Bussiness Center, em São Martinho, com a área de 2.500 m2.

O contrato de arrendamento será assinado entre a empresa ‘Sandro Paulo Freitas, Limitada’, e o SESARAM, EPERAM, destinando-se aquele espaço ao “arquivo clínico e não clínico” do Serviço de Saúde, pelo período de 15 anos. A renda mensal é de 12 mil euros, o que perfaz um total anual de 144 mil euros, sendo no momtante de 2.160.000 pelo período de 15 anos, isento de IVA.