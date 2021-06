Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Portugal está no topo da lista dos países da União Europeia com maior incidência de covid-19 e inicia hoje mais uma semana com novas medidas restritivas, desta vez no Algarve.

Nos municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel estão suspensas a partir de hoje as aulas presenciais do 1.º e 2.º ciclos devido à gravidade da situação epidemiológica.

A decisão, anunciada pela Autoridade de Saúde Regional do Algarve, tem como base "o princípio da precaução", devido à existência de "816 casos ativos confirmados de covid-19".

A taxa de incidência a 14 dias por 100 mil habitantes é de 583 em Albufeira, 329 em Faro, 448 em Loulé, 403 em Olhão e 326 em São Brás de Alportel.

A região do Algarve é a que apresenta o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 mais elevado no país, com 1,3, segundo dados divulgados na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Portugal era, na sexta-feira, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, sigla em inglês), o país europeu com maior número de casos por 100 mil habitantes (124,04), à frente de Espanha (120,69).

E os britânicos que viajarem, a partir de hoje, para Portugal terão de cumprir uma quarentena - "um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde".

Há exceções para quem apresentar comprovativo de vacinação completa.

No início de mais uma semana, hoje é também dia de greves.

Uma delas vai afetar os transportes em Lisboa, nas ligações ferroviárias entre as duas margens do Tejo, devido à paralisação dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP).

A Fertagus, que assegura a ligação ferroviária sobre a Ponte 25 de Abril, já anunciou que prevê para hoje apenas "25% dos horários, com períodos de interrupção" devido à paralisação.

Os trabalhadores da IP e das suas filiadas estão em greve hoje e no dia 02 de julho, reivindicando melhores condições laborais, nomeadamente, o aumento dos salários.

A outra paralisação prevista é a dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que se iniciou às 00:00, com uma greve de zelo ao trabalho administrativo e burocrático.

Segundo Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), da parte do Ministério da Saúde "não há respostas nem soluções para os problemas" que foram apresentados no caderno reivindicativo e que "estão a pôr em causa a saúde e os cuidados de emergência médica prestados aos cidadãos".

O STEPH garante que "todo o trabalho urgente e emergente continuará a ser garantido em todos os turnos" e que os trabalhadores continuarão a assegurar "o registo da informação clínica de todos os doentes".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Centro Internacional de Dramaturgia da Guarda acolhe, a partir de hoje, o Festival Novos Bardos, que vai decorrer até 04 de julho, com a participação de convidados portugueses e estrangeiros.

O brasileiro Domenico Lancellotti, a norueguesa Line Rosvoll, o norte-americano John Eisner e o britânico Chris Thorpe são alguns dos protagonistas cartaz do Festival, promovido pelo recém-criado Centro Internacional de Dramaturgia (CID), que tem sede no Teatro Municipal da Guarda e é dirigido pelo ator e encenador Marcos Barbosa. Participam ainda, entre outros, Jacinto Lucas Pires, Ricardo Gomes, Pedro Mexia, Rui Tavares, Jorge Andrade, Diana Lara e Pedro Moldão.

O festival marca igualmente o arranque do CID com "uma vasta programação de estreias de teatro, concertos de música, debates e 'workshops'".

Criado em março, pelo município da Guarda, o CID conta com sete países parceiros para acolher escritores, encenadores, atores, tradutores, académicos, artistas e críticos, nacionais e internacionais.

DESPORTO

A campeão mundial França enfrenta a Suíça e a 'vice' Croácia mede forças com a Espanha, em encontros dos oitavos de final do Euro2020 em futebol marcados para Bucareste e Copenhaga, respetivamente.

Um dia depois do adeus do campeão em título Portugal, derrotado pela Bélgica, por 1-0, a prova prossegue com a finalista vencida de 2016 a tentar regressar aos triunfos, depois de dois empates consecutivos, com Hungria (1-1) e Portugal (2-2).

Os gauleses são favoritos, perante uma Suíça, do benfiquista Haris Seferovic, que acabou a fase de grupos com um triunfo por 3-1 sobre a Turquia, depois de um empate a um com o País de Gales e uma derrota por 3-0 com a Itália.

A França, campeão em 1984 e 2000, partiu como grande favorita à conquista do 'tri', mas, depois do 1-0 inicial à Alemanha, não tem convencido, num trajeto em que ainda não apareceu a sua grande 'estrela', o avançado Kylian Mbappé.

Quanto aos helvéticos, que repetem os 'oitavos' de 2016, a principal arma é o médio Xherdan Shaqiri, jogador dos ingleses do Liverpool, autor de um 'bis' face aos turcos.

No outro encontro do dia, a Croácia, já órfã de Ivan Rakitic, mas ainda liderada pelo 'génio' de Luka Modric, vai desafiar a Espanha, num jogo para o qual tem duas baixas importantes, do central Dejan Lovren e, especialmente, de Ivan Perisic.

O 'onze' de Luis Enrique está, por seu lado, na máxima força, num conjunto que 'renasceu' na última jornada da fase de grupos, com uma goleada por 5-0 à Eslováquia.

A Espanha soma três títulos europeus, em 1964, 2008 e 2012, enquanto a Croácia tem como melhor registo duas presenças nos quartos de final, em 1996 e 2008.

Nos quartos de final, já estão a Bélgica, 'carrasca' de Portugal, e a Itália, que se vão defrontar em Munique, na sexta-feira, tal como República Checa e Dinamarca, com embate marcador para sábado, em Baku.

INTERNACIONAL

A derrota do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) domina a agenda de uma conferência coordenada conjuntamente pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e pelo seu homólogo italiano, Luigi Di Maio, que decorre hoje em Roma.

Nesta reunião, que junta os chefes de diplomacia da coligação internacional contra aquela organização extremista, os ministros dos Negócios Estrangeiros irão discutir formas de manter pressão sobre o EI no Iraque e na Síria, bem como desmantelar a rede desta organização em vários países africanos, incluindo Moçambique.

A conferência decorre um dia depois de Blinken se ter encontrado com o seu homólogo israelita, Yair Lapid, em Roma, numa reunião focada na possibilidade de regresso dos EUA ao acordo nuclear com o Irão e no conflito de Israel com o Hamas.

Na conferência de hoje, os 83 membros da coligação global contra o EI devem reiterar o seu propósito de lutar contra as ações terroristas desta organização, eliminando todas as células da organização, no momento em que os EUA desenvolvem o seu plano de retirada gradual de forças militares do Médio Oriente.

Portugal está representado pelo seu chefe da diplomacia, Augusto Santos Silva.

PAÍS

O homem acusado de ter baleado mortalmente o ator Bruno Candé, em julho do ano passado numa rua de Moscavide, vai conhecer hoje o acórdão do Tribunal de Loures.

O homem, de 76 anos, é acusado do crime de homicídio qualificado de Bruno Candé, baleado em Moscavide, no concelho de Loures (Lisboa), em 25 de julho de 2020, crime que é agravado por ódio racial.

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu uma pena não inferior a 22 anos de prisão efetiva para o arguido, considerando que os "factos são extremamente graves" e que terá tirado da vida de Bruno Candé "de uma forma fria".

O MP alertou ainda para a postura do arguido que, durante as sessões de julgamento, demonstrou "indiferença" relativamente ao crime.

Em 13 de maio, na primeira audiência, o homem confessou o assassínio ao dizer ter disparado seis tiros contra o ator Bruno Candé.

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA

Os ministros da Agricultura e das Pescas da União Europeia (UE) reúnem-se hoje e na terça-feira, no Luxemburgo, pela última vez sob presidência portuguesa, com a agenda dominada pela adoção da nova Política Agrícola Comum (PAC).

A reforma da PAC, que a presidência portuguesa da UE conseguiu fechar, num acordo de princípio, na sexta-feira, domina a agenda relativa a temas de agricultura, liderada pela ministra Maria do Céu Antunes.

Apresentada em 2018 pela Comissão Europeia, a nova PAC é alinhada com o Pacto Ecológico Europeu e incluirá uma condicionalidade social à disponibilização de fundos.

A nova PAC, uma vez devidamente adotada pelo Conselho e aprovada pelo Parlamento Europeu, começa a ser aplicada em 01 de janeiro de 2023, vigorando até lá um regime de transição.

A presidência portuguesa do Conselho da UE termina na quarta-feira, seguindo-se a da Eslovénia.