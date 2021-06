Entrada gratuita no Jardim Monte Palace Madeira no dia 1 de Julho para residentes na Ram

Para assinalar as comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, que se assinala a 1 de Julho, o Jardim Monte Palace Madeira estará aberto, gratuitamente, aos residentes na Região.

À entrada, os visitantes deverão apresentar um comprovativo de residência na RAM (documento onde conste a morada) de forma a garantir o acesso livre.

O Jardim estará aberto entre as 09h30 e as 18 horas, sendo obrigatório o uso de máscara dentro do espaço.