Em nota enviada esta tarde à comunicação social, a Câmara Municipal do Funchal informa que, na próxima segunda-feira, dia 28 de Junho, haverá falta de água no Bairro da Quinta Falcão e na Rua da Quinta Falcão, entre as 9h30 e as 13 horas.

Na origem desta situação está uma intervenção na rede de distribuição de água da Quinta Falcão, na freguesia de Santo António.