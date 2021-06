Gabriel Neto defende a criação de uma central de compostagem no Município da Calheta

Gabriel Neto, candidato do CDS-PP à Câmara Municipal da Calheta, defendeu hoje, junto à igreja dos Prazeres, a criação de uma central de compostagem no concelho.

A comitiva do CDS-PP esteve, esta manhã, no município da Calheta para debater assuntos relacionados com o ambiente, em especifico, "sobre a necessidade de ser criada uma central de compostagem no concelho".

O candidato à Câmara considera que a Calheta é o maior concelho da Região e expões que possui "uma extensa área de rede viária e produz muito material, fruto da limpeza das bermas e dos taludes das estradas", sendo de "extrema importância" a criação de uma central de compostagem naquele município.

Esta central de compostagem iria receber todo este material, tanto da limpeza das estradas como das muitas empresas de jardinagem que laboram no concelho da Calheta e que, neste momento, têm grande dificuldade em colocar este material recolhido nos trabalhos que efectuam nos jardins particulares. E assim, evitaríamos despejos ilegais, material combustível que poderá provocar incêndios no nosso concelho, entre outras adversidades. Este investimento, por parte da Câmara Municipal, resultaria também numa diminuição da carga de material que vai para as estações de tratamento. Gabriel Neto, candidato do CDS-PP à Câmara Municipal da Calheta

Gabriel Neto destaca que um dos benefícios da criação da central é "utilizar o composto resultante da estação de tratamento da compostagem, para os jardins públicos e, também, para os privados que quisessem adquirir para adubar os seus jardins e até mesmo os campos agrícolas".