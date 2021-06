CDU reivindica reabertura imediata do serviço de internamento no Centro de Saúde da Calheta

A candidatura da CDU aos órgãos autárquicos do Concelho da Calheta esteve esta sexta-feira junto ao Centro de Saúde da Calheta com o intuito de “denunciar o facto de que nove meses após a inauguração desta importante unidade de saúde na zona oeste da Ilha da Madeira o serviço de internamento continua sem funcionar.”

Muitas das pessoas que estavam internadas no Centro de Saúde da Calheta, antes do início das obras de beneficiação desta infraestrutura, foram transferidas para outras unidades de saúde em São Vicente e em Santana com o compromisso de que após a conclusão das referidas obras regressariam para o Centro de Saúde da Calheta. Já passaram 9 meses desde a reabertura do Centro de Saúde, mas lamentavelmente ainda não estão no activo todas as valências que existiam antes das obras de beneficiação que custaram cerca de 3.382.624,94 euros. Ferdinando Costa, candidato da CDU à CM Calheta

Para o candidato, “é inconcebível que ainda não esteja em funcionamento o serviço de internamento, fazendo com que os utentes do concelho da Calheta, que precisam deste serviço, sejam deslocados para outros concelhos longe da sua residência e do seu meio familiar.”

Acrescenta, ainda, que: “Esta realidade faz com que os próprios familiares tenham dificuldades em visitar os seus entes enfermos, pois em muitos casos têm de se deslocar para outros concelhos, como por exemplo São Vicente e Santana, muitas vezes de transportes públicos com todo o tempo e custos que tais deslocações comportam.”

O que anda o Presidente da Câmara Municipal da Calheta a fazer quando está em causa o direito à saúde dos munícipes? Porque razão nesta e noutras situações o executivo camarário do PSD está mais interessado em esconder a inércia da sua governação e da governação do Governo Regional em vez de defender os interesses da população? Ferdinando Costa

A CDU reivindica, assim, a reabertura imediata do serviço de internamento do Centro de Saúde da Calheta, de forma a garantir que todas as valências desta unidade de saúde estejam ao serviço da população.