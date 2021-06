Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa reabre a 1 de Julho

A ANA Aeroportos de Portugal justifica a reabertura do Terminal 2, no próximo dia 1 de Julho, devido ao “aumento de tráfego, ainda que reduzido comparando com valores de 2019.”

O check-in e embarque das viagens marcadas a partir das 4 horas do dia 1 de Julho, através das companhias aéreas Blue Air, easyJet, Norwegian, Transavia e Ryanair serão efectuados no Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A ANA informa que “os passageiros com voo marcado com a Wizzair devem verificar, com a companhia aérea, qual o terminal de embarque.”

Durante o período de inactividade, a ANA iniciou intervenções de melhoramento e modernização no T2, nomeadamente a expansão da área de embarque non-Schengen, a reformulação e ampliação de instalações sanitárias e a criação de uma nova área de espera. Em parceria com o SEF, são agora disponibilizadas cinco egates de controlo de fronteira de última geração, para passageiros maiores de idade com passaporte electrónico europeu ou cartão de cidadão português.

“A retoma da operação no T2 irá permitir recuperar o normal funcionamento das companhias aéreas que aí desenvolvem a sua actividade, assegurando as necessárias condições de segurança sanitária aos passageiros”, esclarece a autoridade.