“Foram as vias que colocaram a Calheta no mapa”

Um dos projecto futuro além do miradouro do Farol na Ponta do Pargo, do Campo de Golfe também na mesma freguesia, Carlos Teles aponta uma “Via Rápida de quatro faixas até à Calheta”. O edil já tinha manifestado essa ideia ao DIÁRIO no passado. Fê-lo mais recentemente.

Agora aproveita para deixar alguns recados, nomeadamente a Paulo Cafôfo: “Ainda há poucos dias, ouvi no meu concelho o sr. presidente do Partido Socialista dizer que não é com via rápida que se resolve os problemas da Calheta. Pois está muito enganado, nem parece que já trabalhou e residiu neste concelho”, atirou.

“Infelizmente, esqueceu-se rapidamente. Foram as grandes vias e a descentralização que puseram a Calheta no mapa”, complementou reforçando a ideia.