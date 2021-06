Inscrições para próxima prova do troféu regional de rampas terminam amanhã

O Clube Automobilístico 100 à Hora veio hoje lembrar que termina nesta segunda-feira o período para inscrições na Rampa Cassiano's Car - Cidade de Machico, segunda prova do Troféu Regional de Rampas AMAK/Promerch 2021. A entidade organizado diz que "tem recebido grande interesse dos habituais concorrentes à modalidade e conta já no rol de inscritos com os pilotos que costumam disputar a dianteira na generalidade das categorias e grupos".

A Rampa Cassiano's Car será disputada na Estrada Regional 224, entre Água de Pena e o Santo da Serra, num traçado com 4,25 quilómetros, num declive médio de 10% e uma diferença de nível de 428 metros entre a partida e a linha de meta. O evento apresenta um percurso muito rápido e técnico e constitui uma das provas clássicas do automobilismo madeirense. O programa desta organização dirigida por José Spínola prevê a realização das verificações administrativas e técnicas iniciais na tarde de sexta-feira, 2 de Julho, e a ida para a estrada no dia seguinte com seis subidas, duas de reconhecimentos, às 08h50 e 10h30, e quatro oficiais, às 12h10, 13h55, 15h40 e 17h30.

Toda a informação está já disponível no site oficial do clube, www.100ahoramadeira.org, bem como na página www.facebook.com/CA100aHora.