Alunos do Lombo dos Canhas terminam quarentena

As 22 crianças da Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Lombo dos Canhas que estavam em isolamento profilático regressaram hoje às aulas presenciais, conforme deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Estas crianças do pré-escolar estavam há dez dias em casa, depois de uma delas ter testado positivo para a covid-19, situação que foi reportada pela SRE no passado dia 11 de Junho.

Neste momento apenas estarão a cumprir isolamento profilático duas turmas, uma da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia (22 alunos) e outra da Escola Básica e Secundária/PE da Calheta (19 alunos). O caso da 'HBG' levou ao isolamento de 12 alunos da Escola de Dança do Funchal. Já o caso identificado na escola da Calheta, levou a que cinco docentes também cumprissem quarentena.