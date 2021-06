Escola de Hotelaria e Turismo abre inscrições para cursos profissionais 2021/2022

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira (EPHTM) está em período de inscrições para Cursos Profissionais cofinanciados: Técnico de Turismo, Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, Técnico/a de Restaurante/Bar e Técnico/a de Pastelaria/Padaria.

Os cursos técnico-profissionais, com certificação de nível 4, destinam-se a jovens com o 9.º ano completo, com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos e dão acesso ao ensino superior (equivalência ao 12.º ano) e ao mercado de trabalho. Contam com uma taxa de empregabilidade na ordem dos 85%.

Em comunicado, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira explica que a sua oferta educativa tem sido “amplamente reconhecida pelas empresas clientes e pelas entidades públicas pela excelência na formação dos seus alunos em áreas como a Restauração, a Hotelaria, o Catering, a Animação Sociocultural e o Lazer, sem esquecer valores basilares da consciência social e ambiental.”

A EPHTM quer “continuar a promover uma formação profissional qualificada, orientada para um ensino moderno, com elevado padrão de qualidade e ajustado aos novos desafios”, bem como “apostar, ainda mais, na sua internacionalização.”