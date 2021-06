No ano em que se comemora quatro décadas de práticas artísticas na Madeira, um percurso alicerçado no currículo escolar - desde a educação pré-escolar ao ensino secundário -, a Região volta a ser palco do maior evento de educação artística, isto após um ano de interrupção devido à situação pandémica.

Trata-se da Semana Regional das Artes 2021, uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia que abriu esta terça-feira, 22 de Junho, e que decorre até 4 de Julho, com actividades presenciais e 'on-line'.

A abertura deu-se esta tarde, na Placa Central, no Funchal, onde houve a inauguração da Exposição Regional de Expressão Plástica, este ano intitulada 'The Heart of Art'.

Na ocasião estiveram presentes o governante com a pasta da Educação, Jorge Carvalho, o director regional de Educação, Marco Gomes, entre outros responsáveis, que tiveram oportunidade de assistir a várias performances artísticas.

Houve tempo para ver e ouvir cordofones tradicionais madeirenses, passando pelo rock até à dança: Escola Donaolga - professora Catarina Gomes; Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode - Dança dos cursos livres – professora Juliana Andrade; Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira de Nóbrega Júnior – professor Humberto Pedras; e Colégio Salesianos Funchal – professora Olívia Caldeira.

"Foi um ano muito difícil", diz o secretário de Educação

Ao DIÁRIO e à TSF-Madeira, o secretário regional de Educação falou sobre a importância e o simbolismo da Semana Regional das Artes 2021.

"Foi um ano muito difícil e depois de um ano em que tivemos de interromper esta Semana Regional das Artes, mas isto é a prova da capacidade e da competência que está instalada nas nossas escolas, da dedicação dos nossos professores, da vontade que tínhamos em ultrapassar as adversidades e os desafios que esta pandemia nos colocou" Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Conforme sublinha o governante há algo inegável logo à partida na abertura da Exposição Regional de Expressão Plásticas: a qualidade dos trabalhos dos alunos.

"A qualidade dos trabalhos que aqui estão, temos aqui 160 trabalhos expostos nesta Placa Central e que é demonstrativo dessa necessidade e vontade que as escolas tinham de voltar a apresentar-se à comunidade e sobretudo de demonstrar que apesar dessas adversidades nunca parámos" Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Transformação digital nas escolas "tem sido uma aposta que tem resultado muito bem"

“Essa tem sido uma aposta que resultou da percepção da competência que os nossos alunos já traziam no contexto social e familiar e que as escolas tinham que responder de forma positiva". É desta forma que Jorge Carvalho aborda a transformação digital em curso nas escolas da Região, que também tem ecos na Semana Regional das Artes 2021, com uma forte componente digital de exibição de vídeos 'on-line' feitos pelas escolas.

"Tem sido uma aposta que tem resultado muito bem e a prova disso é efectivamente a capacidade que os nossos alunos têm tido para explorar esta nova área de comunicação e de trabalho" Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Refira-se que a Semana Regional das Artes prossegue esta quarta-feira, com a abertura da exposição 'Um fantoche… uma história para (en)cantar!', às 10h30, na Assembleia Legislativa da Madeira.