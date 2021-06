Madeira soma 5 novos casos e 5 recuperações neste domingo

A Região Autónoma da Madeira regista hoje cinco novos casos de infecção pelo coronavírus, todos de transmissão local. O boletim da Direcção Regional da Saúde informa ainda que cinco doentes recuperaram da Covid-19.

Há agora 61 casos activos no nosso arquipélago, dos quais 17 são casos importados e 44 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos activos, três pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, nenhuma destas nos cuidados intensivos. Há ainda 9 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.