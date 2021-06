Piloto madeirense Francisco Abreu vence prova de velocidade no Estoril

O piloto madeirense Francisco Abreu alcançou a pontuação máxima na segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade da Sport TV, que se disputou hoje no autódromo do Estoril.

Depois de ganhar a sua corrida a solo no sábado, Francisco Abreu venceu com Francisco Mora a prova em formato endurance. A dupla do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 fechou o fim-de-semana com pontuação máxima para as contas do campeonato.

O piloto madeirense, que é campeão de Portugal de velocidade, já tinha dado o mote na sua corrida a solo, conseguindo a ‘pole position’, a liderança da luz à bandeira e a volta mais rápida. Francisco Mora fez o mesmo na sua corrida a solo. Os dois disputaram a terceira prova do fim-de-semana, em forma endurance, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup 4 e o resultado final foi o mesmo: a vitória. Desta feita, não houve nenhuma atrapalhação com o semáforo e Francisco Abreu, o primeiro a entrar em pista, saltou para o comando sem hesitações e a pouca pressão exercida pelos adversários foi rapidamente sacudida pelo jovem madeirense. O resto do turno de condução de Francisco Abreu foi feito com um ritmo suficiente para construir uma vantagem que colocasse o seu carro ao abrigo de qualquer percalço. Executando da melhor maneira o plano estratégico da equipa, Francisco Abreu entregou o carro a Francisco Mora com uma enorme vantagem, tendo o piloto nortenho gerido da melhor forma até ao final antecipado da corrida. Um despiste no final da recta da meta levou à saída de uma bandeira vermelha a poucos minutos do final, o que precipitou a conclusão da prova.

Numa declaração avançada pela sua assessoria de imprensa, Francisco Abreu reagiu da seguinte: “Estou muito satisfeito por mais uma vitória e felizmente tudo correu da melhor forma e conseguimos os nossos objectivos, ou seja, ganhar, fazer a pontuação máxima e reforçar a nossa liderança rumo ao objectivo para esta época, ser campeão nacional de velocidade”.