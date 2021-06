Festas de São João permitem antever Verão positivo no Porto Santo

Apesar da pandemia da covid-19, as Festas do Concelho do Porto Santo realizam-se com sucesso em 2021, embora em moldes diferentes dos habituais.

Para o presidente da câmara municipal, Idalino Vasconcelos o balanço das comemorações foi "positivo".

"O S. João foi o melhor que podemos fazer uma vez em que estamos numa pandemia”, afirmou o autarca, salientando que "houve muitos visitantes" e que "os restaurantes e os bares estiveram [com uma lotação] a nível superior em relação ao ano transacto".

"Sobretudo foi muito bom para a nossa economia”, vincou.

Da mesma opinião partilha Rafaela Melim, presidente da direcção da AEP-Associação Empresarial do Porto Santo, que organizou as Festas de S. João em parceria com a autarquia.

"É uma iniciativa a repetir", disse a responsável, congratulando a Câmara Municipal pela iniciativa.

O balaço é muito positivo, pois é uma outra forma de olhar para os festejos, assim como para dinamizar o comércio e também os restaurantes da ilha, além de vários artistas porto-santenses.

Já o presidente da direcção da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS), que organizou o II Festival Gastronómico do Porto Santo, considerou que o evento foi “foi um super sucesso, comparativamente ao ano de 2020”.

“Foi um festival com quase praticamente com o dobro dos participantes, e a animação dos artistas locais foi uma mais-valia, a juntar à nossa gastronomia”, sublinhou Miguel Velosa, registando a adesão de madeirenses e turistas.

Um bom indicador das perspectivas para o Verão no Porto Santo.