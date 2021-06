Francisco Abreu venceu primeira corrida da jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade

Francisco Abreu, Campeão de Portugal de Velocidade, não deixou créditos por mãos alheias e ganhou a primeira corrida da segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, ao volante do seu Porsche 911 GT3 Cup 4.0 com as cores da CANON, BRISA, GTS, ONRISING e Clube Sport Marítimo.

Após rubricar a 'pole position', o piloto madeirense do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 não fez uma excelente largada quando os semáforos se apagaram, mas rapidamente se recompôs e emergiu da primeira curva como líder de uma corrida que dominou da luz à bandeira de xadrez.

Francisco Abreu foi aumentando a vantagem sobre os seus adversários e na parte final da prova optou por poupar o Porsche 991 GT3 Cup com as cores da CANON, BRISA, GTS, ONRISING e Clube Sport Marítimo e, sobretudo, os pneus para a corrida de amanhã. Uma vitória justa que permitiu reforçar o comando do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV.

Amanhã serão realizadas as duas corridas que faltam para completar o programa da segunda jornada da competição, com Francisco Mora a fazer a segunda prova no formato Sprint, regressando ao Francisco Abreu ao Porsche 991 GT3 Cup 4.0 com as cores da CANON, BRISA, GTS, ONRISING e Clube Sport Marítimo para fazer companhia a Francisco Mora na prova em formato endurance.

Ambas as corridas – às 11h00 e às 16h20 - terão transmissão em directo na Sport TV.

Francisco Abreu declarou: “Do lado de fora pode ter parecido uma corrida fácil, mas o muito calor que se fez sentir no Estoril e o facto da pista ser muito técnica, dificultou uma vitória muito saborosa, até pela revisão do BoP que nos colocou mais 20 kgs no carro. A largada não foi o meu melhor momento, mas conseguiu recuperar e como o segundo e o terceiro classificado se envolveram numa luta intensa, consegui abrir uma boa vantagem que feri no final. Amanhã espero que o Francisco Mora faça o mesmo e que na corrida endurance o resultado seja o mesmo... a vitória!”