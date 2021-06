Os devaneios dos calados

Sem querer fazer o papel de “advogado do diabo”, permitam-me retroceder ao dia 8 de Junho do corrente, altura da inauguração da sede de campanha do Dr. Pedro Calado para as autárquicas de 2021 e fazer uma análise fria, sucinta e apartidária do discurso do candidato que manifesta uma confrangedora falta de memória em quase todos os temas que abordou. Reconheço o direito aos candidatos serem mirabolantes e até fazerem promessas vãs que são esquecidas logo após as eleições mas provoca-me urticária quando tentam passar um atestado de mentecaptos, a mim e a todos madeirenses, impingindo-nos uma imagem da região oca e irreal.

Começou por atacar o atual executivo da CMF como se tudo o que foi feito, desde 2013 nada valesse, afirmou querer um Funchal livre de subsidio-dependência e entre várias afirmações básicas, próprias de um principiante da política, exigiu um novo rumo para a cidade de Funchal. Não sabe que toda a economia, hoje, gira à volta da subsídio-dependência? Como classifica os milhões que enterra nas Socied. Desenvolvimento e nas Casas do Povo as quais, só entre 2013 e 2019, receberam mais de 2 milhões e oitocentos mil euros do GR. sem falar nos transportes. Não explicou porque não resolveu os problemas que agora aponta, quando Vª Exª a e o Dr Miguel Albuquerque estiveram à frente da CMF. Não falou nos mais de 100 milhões de dívida que deixaram para o atual executivo pagar, além das dívidas a fornecedores com 2/3 anos de atraso, não criou programas sociais de ajuda aos funchalenses. Pois, não era necessários porque Governo e Câmaras era tudo vosso. Porque não fez do Funchal uma cidade moderna, atrativa e capaz de captar a atenção de investidores, como agora acontece? Disse que esteve oito anos à frente da CMF e sabe como é gerir dificuldades. Nisto tem razão o Dr. Calado, porque apenas geriu as dificuldades empurrando-as com a barriga mas não resolveu nada visto que as deixou para o executivo que o sucedeu. Referiu exemplos das autarquias geridas pelo PS mas não referiu que aquelas geridas pelo PSD durante 37 anos, Funchal, Stª Cruz, Machico e Porto Santo estavam todas em falência técnica devido à péssima gestão social democrata. Até as Câmaras da Pª do Sol, de Cª de Lobos, Rª Brava e Calheta que continuaram sob domínio do seu PSD tiveram que arrepiar caminho e fazer uma gestão menos calamitosa acompanhando a boa gestão das Câmaras que escaparam ao vosso domínio. Até as falsas Câmaras independentes, seguiram o exemplo da autarquia do Funchal e a verdade é que todas as Câmaras estão hoje bem melhor. Não estou a fazer um discurso mal intencionado como o seu, estou a dizer verdades facilmente comprováveis. Senhor candidato da coligação “Funchal sempre à frente” o seu discurso foi um autentico devaneio movido pelo rancor, intolerância e pela ambição de querer apenas o PSD a dominar toda a vida da RAM. O senhor não pensa o que diz ou não diz o que pensa.

O Dr. Miguel Albuquerque, embevecido pelo perfume do seu discurso, afirmou que o Funchal está decadente, não disse é que toda a Região está decadente depois de 45 anos de governação PSD mercê de um longo ciclo de desleixo e despesismo. Ou acha-se tão ingénuo ao ponto de acreditar que os madeirenses têm um bom nível de vida? Se acredita mesmo naquilo que afirma é porque não aprendeu nada de política e não conhece nada da vida sócio/económica da Região que governa. Chegou a apontar a falta de investimento e um ciclo degenerativo da CMF mas certamente não o informaram que os Deputados Municipais do seu partido juntaram-se aos amigos do CDS para chumbar, dois anos seguidos, os orçamentos municipais, tentando paralisa-la.

Gostei também da “piada” do senhor Secretário, Rui Barreto afirmando que na sua primeira experiência política na CMF viu no Dr. Pedro Calado um “ponta-de-lança” da política na gestão dos dinheiros públicos, dos nossos impostos. O Sr. Secretário da economia nem faz ideia o que é um ponta-de-lança na gíria futebolística, não percebe que tal designação pertence ao jogador que marca golos na baliza adversária, não na própria baliza. Também existe os engraxadores mas esses não são pontas-de-lança apenas dão graxa nos botas.

O Dr. Jardim, sempre subtil, do alto do seu pedestal de cadáver político, também quis dar uma mãozinha, associando-se ao mal-dizer no “baile-de-máscaras” afirmando que Miguel Silva Gouveia teve pouca sorte ao herdar, de Paulo Cafôfo uma equipa que nunca foi sua. Esta equipa em sete anos fez melhor trabalho que as equipas PSD que lá passaram durante 35 anos. Exprimiu ainda um lamento pela saída de Pedro Calado do GR porque operou impulsos decisivos na economia. Esperemos para ver se o atual responsável pelas finanças da Região, despesista como é, não irá deixar mais um buraco financeiro, igual ou superior aquele que o lamentador deixou, debaixo dos tapetes da Quinta Vigia.

PS. Uma vez que já começou em campanha, porque não se demite o Dr. Calado, do GR, como exigiu a Paulo Cafôfo quando era presidente da CMF?