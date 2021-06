Psiquiatra alerta para a epidemia silenciosa

Bom dia,

Com o título Epidemia silenciosa preocupa, o DIÁRIO faz a manchete desta edição de domingo, 27 de Junho de 2021. E o tema é sério. "Novo director do Serviço de Psiquiatria elege o álcool como principal problema de saúde mental na Região e revela que vão ser lançadas consultas especializadas para combater o flagelo, apesar de o número de especialistas ser ainda insuficiente", pode-se ler, numa entrevista a ler com atenção nas páginas 24 e 25.

Sério também é o número de docentes fora de serviço. 311 professores meteram baixa médica intitulamos e acrescentamos que "5% dos docentes em exercício na Região estiveram ausentes, este mês". Leia os motivos e desenvolvimentos na página 2.

Dramática é a situação da 'indústria da noite' e o título deixa antever uma das vertentes surgida no último ano. Empresários indignados com licenças para música dizemos e acrescentamos que a "Pandemia potencia queixas de quem chega a pagar milhares de euros por ano a duas entidades". Se não sabe o que se passa, leia atentamente as páginas 4 e 5.

Quem está cada vez mais confiante com a forma como a batalha contra a pandemia tem decorrido na Madeira são os turistas. “Sentimo-nos seguros na Madeira”, diz uma turista alemã à qual damos voz, uma vez que "reitera confiança no destino e garante que vai manter a deslocação agendada para os próximos dias", apesar do seu país ter colocado Portugal e, por conseguinte, a Madeira na lista de sítios a não visitar nas próximas semanas. Os hoteleiros concordam, e um administrador do Grupo Pestana "sugere viragem para outros mercados". Leia o artigo na página 10.

Por fim, numa única linha o título que aborda a temática da política que, por estes dias e nos próximos meses marcará a actualidade, as eleições autárquicas. Miguel Gouveia escolhe Violante Matos para mandatária é a notícia que poderá ler na página 3.