Indonésia atinge recorde de casos com mais de 21 mil contágios num dia

A Indonésia, o país atualmente mais afetado pela covid-19 no Sudeste Asiático, registou hoje um novo recorde diário de contágios com mais de 21.000 novos casos, numa altura em que os hospitais estão sobrecarregados.

No total, a Indonésia contabilizou, desde o início da pandemia, mais de 2,1 milhões de casos e 57.138 mortes. Mas, os números reais estimam-se muito maiores devido ao baixo número de testes realizados.

O número de contágios aumentou no país nas últimas semanas, após viagens feitas por milhões de pessoas, em maio, para se juntarem aos seus familiares no final do mês de jejum muçulmano do Ramadão.

Ao mesmo tempo, as autoridades identificaram a presença de novas variantes do vírus.

"Prevíamos um aumento no número de casos", disse a porta-voz da equipa responsável pelo combate à covid-19, Siti Nadia Tarmizi, acrescentando que o pico é esperado nas próximas duas ou três semanas.

O governo indonésio, frequentemente acusado de responder de forma inadequada à pandemia, decidiu restringir temporariamente as viagens, mas sem impor bloqueios rígidos até o momento.

O país pretende vacinar mais de 180 milhões dos seus 270 milhões de habitantes até ao início do próximo ano, mas atualmente apenas 5% da população está vacinada.

No sábado, o governo anunciou ter atingido a sua meta de vacinar mais de um milhão de pessoas num dia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.919.801 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 180.725.470 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.084 pessoas e foram confirmados 874.547 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.