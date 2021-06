Embaixador alerta para gravidade pandémica na África do Sul

O Embaixador de Portugal na África do Sul, Manuel Carvalho, dirigiu hoje uma mensagem à comunidade portuguesa onde refere que “nestes 10 dias a situação pandémica tornou-se grave no país, mas muito especialmente no Gauteng”, uma área onde vivem muitos madeirenses.

O diplomata adianta que “quero portanto sinalizar a minha preocupação com a situação e enviar uma palavra de encorajamento aos que estão a sofrer, bem como apresentar as condolências aos que perderam entes queridos. Conheço infelizmente vários casos, pessoalmente, com caras e nomes”.

Nesta missiva, Manuel Carvalho apelou a que todos se protejam e que respeitem as regras sanitárias conhecidas incluindo o uso de máscara (bem colocada, tapando boca e nariz), a higiene especialmente das mãos, o distanciamento social e, tanto quanto possível, o evitar encontros em espaços interiores.

O embaixador de Portugal na África do Sul fez ainda um apelo para que evitem o contacto físico e que respeitem as regras do chamado 'lockdown' [confinamento] nível 3.

Esclareceu ainda que o surto do Covid-19 afectou também, as equipas consulares em Joanesburgo e em Pretória .

A mensagem termina, dizendo que “enfrentamos tempos difíceis” mas na esperança que “ultrapassaremos o desafio”.