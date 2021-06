Demite-se ministro da Saúde britânico por incumprimento de regras de distância

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, anunciou hoje a sua demissão depois da divulgação na sexta-feira de fotografias que revelaram o seu incumprimento de regras de distância física durante a pandemia.

"Nós, que fizemos as regras, temos que as cumprir e é por isso que tenho que me demitir", afirmou num vídeo divulgado na rede social Twitter o governante, que tem sido um dos principais responsáveis pela estratégia de combate à pandemia de covid-19.

O tablóide britânico The Sun revelou na sexta-feira uma imagem do ministro abraçando e beijando uma assistente tirada no dia 06 de maio, quando o Governo pedia que não se tivesse contacto físico com pessoas fora do agregado familiar e distância superior a um metro entre pessoas em contexto laboral sem máscara.

"A última coisa que quero é que a minha vida privada retire a atenção" dos esforços para acabar com o coronavírus, afirmou Hancock na carta de demissão que dirigiu ao primeiro-ministro, Boris Johnson.

Hancock acrescentou que os governantes têm que ser "honestos com as pessoas que sacrificaram tanto durante esta pandemia" quando falham, como reconheceu que aconteceu quando infringiu as regras.

No balanço da sua gestão da crise sanitária, Matt Hancock, de 42 anos, admitiu que o Governo "não acertou em todas as decisões", mas apelou à compreensão dos cidadãos pela "dificuldade de lidar com algo desconhecido".

Há várias semanas que o responsável pela saúde do Governo britânico estava no centro de uma polémica desencadeada pelo antigo assessor principal do primeiro-ministro, Dominic Cummings, que o acusou de ter mentido em várias ocasiões durante a gestão da pandemia.

As imagens divulgadas na sexta-feira pelo jornal, que não revelou como as obteve, acabaram por precipitar a demissão do ministro.