Especialista alerta para aumento de doenças transmitidas por vectores como a malária

O director do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) alertou hoje para o aumento de doenças transmitidas por vectores, como a malária, dengue, zika ou chikungunya, que se deverão disseminar devido às alterações climáticas e ao movimento migratório.

Filomeno Fortes falava na cerimónia de inauguração da VIASEF -- In Vivo Arthropod Security Facility, uma infra-estrutura de segurança para artrópodes vectores de doenças, localizada no IHMT, em Lisboa.

"Apesar de estarmos a viver uma situação de pandemia pela covid-19, temos acompanhado a situação nos países endémicos de doenças transmitidas por vectores e temos estado a verificar um aumento da morbilidade e mortalidade, principalmente por malária, dengue, zika, chikungunya e outras doenças similares", afirmou.

Especialista em malária e doenças tropicais, Filomeno Fortes deixou um alerta: "Para o futuro tememos que estas doenças se possam disseminar com as alterações climáticas e com o grande movimento migratório que se verifica a nível mundial".

Um cenário que justifica, mais que nunca, a criação da infra-estrutura hoje inaugurada e que "oferece à comunidade académica, científica e empresarial a possibilidade de desenvolver estudos 'in vivo' com artrópodes autóctones, invasivos, exóticos ou transgénicos, vetores de agentes patogénicos causadores de doenças humanas".

Esta infra-estrutura "também fornece condições laboratoriais seguras para desenvolver projectos com patógenos humanos (transmitidos por vetores ou outros), incluindo os classificados como de risco biológico de nível 3 (como o vírus chikungunya, corona, ou estirpes de Mycobacterium tuberculosis multirresistentes)".

Nas suas instalações, localizadas no IHMT, existe um insectário com colónias de vectores de agentes infecciosos causadores de zoonoses e outras doenças humanas.

A coordenadora da VIASEF, Carla Sousa, sublinhou o caminho desta infra-estrutura e revelou que o primeiro projecto arranca já na próxima semana e envolverá o vírus que causa a covid-19 (SARS-CoV-2).

Nesta cerimónia transmitida online, a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação angolana, Maria do Rosário Bragança, sublinhou a importância da cooperação ao nível da investigação desta área, uma vez que, "infelizmente, Angola tem condições de clima muito propensas aos vetores".

"Gostaríamos muito de poder contar com o IHMT para, no quadro da cooperação que este instituto tem com as instituições angolanas de ensino superior e investigação científica, podermos ter a oportunidade dos nossos estudantes de doutoramento e os nossos investigadores começarem a ter o exercício desta prática numa área tão importante e numas condições tão boas como as deste insectário".