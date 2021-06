Santa Cruz apoia 41 associações, grupos e clubes com de 144 mil euros

Os primeiros contratos de apoio às associações e grupos do concelho de Santa Cruz foram assinados esta terça-feira. Começou com os da área da cultural, num investimento total de 67 mil euros, e segue-se esta tarde e nos próximos dias, para associações na área do ambiente, do desporto, cidadania, paróquias e social, num total de 41 entidades e num investimento global de 144 mil euros.

Na cerimónia, Filipe Sousa quis destacar o que define como "diferença com o passado", altura “em que quem mais chorava é que levava os apoios”, afirmou, citado em comunicado. O autarca falou também do regulamento actual, defendendo que garante mais justiça, equidade e apoia projectos de interesse municipal.

Filipe Sousa elogiou o trabalho desenvolvido por todas as associações agora apoiadas. Disse que este apoio não fecha a porta a eventuais necessidades das associações e lembrou que a pandemia da Covid-19 criou dificuldades e que a autarquia tem um défice relativo às medidas excepcionais que teve de pôr em marcha, além de outras verbas que prescindiu receber.