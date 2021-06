PS acusa PSD e CDS de chumbar apoios sociais devido a "objectivos eleitoralistas"

A sessão da Assembleia de Freguesia de São Pedro teve lugar na noite de segunda-feira à noite e motivou, de acordo com o PS, "mais um dos vários episódios lamentáveis que a coligação de interesses do PSD e CDS a todos já habituou nas reuniões dos órgãos de poder local liderados pela Coligação Confiança".

Os socialistas acusam que "o chumbo da revisão orçamental da Junta da Freguesia de São Pedro, destinada a reforçar os apoios sociais da população (...) demonstra a insensibilidade social de PSD e CDS, que não se preocupam com as pessoas, mas unicamente com tacticismo com fins meramente eleitoralista em ano de Eleições Autárquicas", escreve o PS em comunicado.

Por isso acusam o PSD e o CDS de bloquearem e condicionarem a gestão financeira das autarquias, que denominam de "uma arma de uma estratégia eticamente reprovável, procurando criar factos políticos com atitudes reveladoras de pouca cultura democrática, como foi o abandono da reunião da Assembleia de Freguesia quando confrontados com críticas à sua postura irresponsável", lê-se ainda.

E queixam-se que o PSD, CDS e CDU chumbaram os seguintes apoios sociais:

- Cabazes para as famílias carenciadas: 16 mil euros

- Bolsas para os estudantes da freguesia: 2 mil euros

- Apoio à habitação: 10 mil euros

- Serviços culturais, recreativas e religiosas: 10 mil euros

- Apoio às escolas: 2 mil euros

"Mesmo perante as dificuldades artificialmente criadas pelo PSD e CDS, que têm chumbado, consecutivamente, os orçamentos de 2020 e de 2021, a Junta de Freguesia de São Pedro tem feito um esforço para honrar os seus compromissos financeiros e para que nada falte no apoio social à população da freguesia. O orçamento actualmente em vigor é o documento aprovado em 2019, com um valor muito inferior aos orçamentos seguintes, o que deixa a Junta de Freguesia de São Pedro muito condicionada na sua acção", afirmam os socialistas no meso comunicado.

"Em política não pode valer tudo. Exige-se responsabilidade, espírito democrático e, acima de tudo, respeito por todas e todos os cidadãos de São Pedro e do Funchal", acrescentam.