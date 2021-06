Na primeira intervenção do Dia do Concelho, Pedro Freitas, do CDS, aproveitou para "chamar a atenção da importância para a nossa democracia da oposição, que é também uma mais-valia", lembrou, em jeito de recado para o executivo presidido por Filipe Sousa.

O autarca na oposição elogiou os apoios aos estudantes universitários e defendeu mais 30 bombeiros para a corporação local.