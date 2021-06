Funchal tem 31 ruas do centro histórico com códigos QR turísticos

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) concluiu, na semana passada, a 2.ª fase do projecto 'Ruas do Funchal – QRC Informativo', que no total já instalou 88 códigos QR em 31 ruas do Centro Histórico, anunciou hoje (21 de Junho) o executivo em nota de imprensa.

Esta tecnologia permite que turistas e residentes acedam a informação específica sobre cada rua, como seja: origem do topónimo, informação histórica, arquitectónica e Lojas com História, entre outras curiosidades.

O presidente Miguel Silva Gouveia sublinha que “o projecto enquadra-se na Estratégia Municipal para o Turismo do Funchal e preconiza a qualificação de um destino que se quer cada vez mais inteligente e inclusivo".

“Ao tornarmos acessível a informação própria de cada rua, inclusive com curiosidades que podem ser desconhecidas dos madeirenses, estamos a permitir que todos os residentes e todos aqueles que nos visitam vejam a cidade de maneira diferente”, acrescenta.

O projecto consiste na instalação de placas com códigos QR, cuja leitura remete para informação de texto e imagem disponível no portal Visit Funchal, estando disponível em português e inglês.

O projecto arrancou, na 1ª fase, nas seguinte ruas: Avenida Arriaga, Avenida Zarco, Rua João Tavira, Rua da Alfândega, Rua do Aljube, Rua dos Ferreiros, Rua de Santa Maria, Rua dos Murças, Rua dos Tanoeiros e Rua Dr. Fernão de Ornelas.

Entretanto, e conforme compromisso assumido no momento do lançamento, já foi alargado a toda a 'Baixa', estando agora igualmente disponível: na Rua do Esmeraldo, Rua do Sabão, Avenida do Mar, Rua 5 de Outubro, Rua 31 Janeiro, Rua D. Carlos I, Rua da Boa Viagem, Rua do Hospital Velho, Rua do Carmo, Travessa do Forno, Rua do Marquês, Rua do Bispo, Rua do Castanheiro e Rua de São Francisco.