Água alaranjada na Ribeira de João Gomes será ocre usado para detectar fugas

A água da Ribeira de João Gomes, no Funchal, esteve esta manhã com uma cor alaranjada, suscitando dúvidas sobre a causa.

O DIÁRIO questionou a Secretaria Regional do Ambiente sobre a razão e a equipa da Inspecção Ambiental, que esteve no terreno, suspeita tratar-se de ocre utilizado pela Câmara Municipal do Funchal para detectar possíveis fugas nas redes. Entretanto, acabou por confirmar-se que se trata de ocre, um produto não tóxico e inerte.

O director regional do Ambiente, Ara de Oliveira, esteve no local, juntamente com a equipa de Inspecção Ambiental, para se inteirar do sucedido.

À medida que o tempo passa, o tom alaranjado da água vai perdendo intensidade.