‘A Síndroma de Stendhal’ estreia amanhã no Teatro Municipal Baltazar Dias

A peça é constituída por dois momentos: ‘Nudez Frontal Completa’ e ‘Prelude & Liebestod’. ‘Nudez Frontal Completa’ baseia-se na história de três turistas americanos que são convidados por um guia italiano apreciar a beleza de David de Miguel Ângelo Buonarroti. ‘Prelude & Liebestod’ apresenta um maestro a ver a sua vida desmoronar-se enquanto conduz as partes iniciais e finais de ‘Tristão e Isolda’, de Wagner.

"Ambos os trabalhos, que exploram os pensamentos internos dos personagens, estão alinhados com o tema comum de como a arte nos pode afectar emocionalmente, psicologicamente e eroticamente", disse McNally à Playbill On-Line.

O espetáculo terá 9 sessões: 26 de junho às 21 horas, 27 de junho às 18 horas, de 29 de junho a 3 de julho às 21 horas e 4 de julho às 18 horas.

O nome da peça remete para a Síndrome de Stendhal, um distúrbio psicossomático, caracterizado pela aceleração do ritmo cardíaco, tonturas, desmaios, confusão mental e até alucinações quando o indivíduo entra em contato com obras de arte.

O Teatro Feiticeiro do Norte visa com esta peça dar a possibilidade de em cena dar voz aos pensamentos internos que supostamente podem não ter voz nas falas das personagens.

Em 2013, por iniciativa dos atores Élvio Camacho e Paula Erra foi, na cidade de Santana, foi iniciada a actividade oficial do Feiticeiro do Norte com a consolidação da entidade Teatro Feiticeiro do Norte - Associação Cultural (TFN). Esta associação vocacionada para a realização teatral nos âmbitos da criação, produção e acolhimento de espetáculos, difusão e edição dramatúrgicas, reflexão e investigação teatrológicas tem por objetivo oferecer à população da Região Autónoma da Madeira uma atividade regular de teatro profissional.