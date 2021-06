Conferências do Teatro 'Madeira de A a Z' para ver esta quarta-feira no 'Baltazar Dias'

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe esta quarta-feira, 23 de Junho, as Conferências do Teatro 'Madeira de A a Z'. O evento terá lugar às 18 horas e conta com Lígia Brazão e José Eduardo Franco para abordar os temas 'A Organização do Ensino em Portugal nas décadas de 50 e 60 do século passado' e 'Os Dehonianos na Ilha da Madeira'.

Lígia Brazão ficará a cargo do primeiro tema 'A Organização do Ensino em Portugal nas décadas de 50 e 60 do século passado', recordando que, naquela época, metade das raparigas nunca chegou a entrar numa sala de aula, assim como 30% dos rapazes, apesar de a lei definir que elas eram obrigadas a frequentar a escola até à 3.º classe e eles até o 4.º ano.

Por outro lado, o orador José Eduardo Franco irá abordar o tema 'Os Dehonianos na Madeira no contexto do regresso das Ordens e Congregações Religiosas a Portugal: Assinalando os 75 anos da implantação em Portugal dos Sacerdotes do Coração de Jesus'.

A Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus é conhecida na diocese do Funchal desde 13 de Outubro de 1946, o seu Fundador, o Padre Leão Dehon. A sua beatificação ocorreu em 2006. Nascido em França, junto da fronteira com a Bélgida em 14 de março de 1843, numa família de nobre ascendência. Contrariado pelo seu pai na vocação, Leon estudou direito em Paris, esperando a ocasião propicia para os estudos de filosofia e teologia, o que veio a acontecer em Roma. Frequentou a Universidade Gregoriana.