Madeira e Porto Santo com índice ultravioleta muito elevado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica que, hoje, tanto a Madeira como o Porto Santo estão em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta.

A Madeira encontra-se no nível 8 e a ilha dourada no nível 9. Por esse motivo, é recomendado uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Para amanhã, a previsão é de que o Porto Santo mantenha o nível 9 e a Madeira suba um nível , também para o 9.

Quanto ao risco de incêndio, o Porto Santo encontra-se em risco elevado; a costa Sul da Madeira em risco moderado e a costa Norte com risco reduzido.