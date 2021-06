Alunos de Artes Visuais da UMA apresentaram 'Um tímido exercício de performance' no Teatro Municipal Baltazar Dias

'Um tímido exercício de performance' marcou a estreita colaboração entre a Universidade da Madeira e o Teatro Municipal Baltazar Dias. Os alunos do curso de Artes Visuais, através da unidade curricular Artes Performativas (3ºano/2ºsemestre), apresentaram no passado sábado, 12 de Junho, a um ciclo restrito de convidados, 'Um tímido exercício de performance', no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O exercício teve como objectivo tirar os estudantes de Artes Visuais da sua zona de conforto, afastando-os das telas e dos pincéis, fazendo com que essa componente artística tomasse outros lugares.

A UMA considera que a "transdisciplinaridade conseguida pelo resultado apresentado pelo colectivo denota a flexibilidade e disponibilidade da entrega dos estudantes".

Temas tratados:

'DANÇAR É EXPRESSSAR', por Beatriz Henriques;

'O INVERSO', por Denis Santos;

'TIMIDEZ', por Vítor Mendonça;

'UM PASSO, DEPOIS... SILÊNCIO', por Cláudia Nascimento e Teresa Vieira;

'CORPO-ESPERA', por Tiago Pinto;

'MONÓLOGO NA ALMA', por Sandra Correia e Vera Costa;