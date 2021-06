"Desejo que amanhã a equipa entre com o pé direito", diz Ronaldo na antevisão do jogo de estreia de Portugal no Europeu

Cristiano Ronaldo, fez hoje a antevisão do jogo de estreia de Portugal no Europeu, que se realiza amanhã, pelas 17 horas, frente à Hungria. O capitão da selecção espera que a equipa "entre com o pé direito".

"Desejo que amanhã a equipa entre com o pé direito, que é muito importante neste tipo de competições". Cristiano Ronaldo

No entanto, conforme referiu em conferência de imprensa, os jogadores têm consciência de que a Hungria "é uma equipa forte".

Focado na vitória, garantiu que a equipa de Portugal "está bem preparada para fazer uma grande competição".

Tenho a certeza que vamos fazer um bom Europeu". Cristiano Ronaldo

De acordo com o craque, este é o seu quinto europeu, "mas é como se fosse o primeiro".