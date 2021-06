A Síndroma de Stendhal no Baltazar Dias

'A Síndroma de Stendhal' de Terrence McNally, estreia no Teatro Municipal Baltazar Dias a 26 de Junho, numa coprodução do Teatro Municipal Baltazar Dias e do Teatro Feiticeiro do Norte.

A Síndroma de Stendhal é constituída por dois momentos: 'Nudez Frontal Completa' e 'Prelude & Liebestod'. 'Nudez Frontal Completa' e baseia-se na história de três turistas americanos que são convidados por um guia italiano apreciar a beleza de "David" de Miguel Ângelo Buonarroti.

'Prelude & Liebestod' apresenta um maestro que se confronta ocm o desmoronamento da sua vida enquanto conduz as partes iniciais e finais de 'Tristão e Isolda', de Wagner