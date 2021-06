Rocío Marquez no Baltazar Dias para encerrar temporada

O Teatro Municipal Baltazar Dias encerra, a 29 de Julho, a temporada artística 2020/2021, com o concerto da Rocío Marquez, uma das mais deslumbrantes vozes do flamenco contemporâneo.

A cantora espanhola estreia-se no Funchal para apresentar o seu último e multipremiado álbum ‘Visto en El Jueves’, que em 2020 arrecadou o prestigiado ‘Les Victoires du Jazz’ na categoria Melhor Álbum de Músicas do Mundo.

Márquez está na família dos renovadores do flamenco. A sua discografia deixa evidente o amor pela tradição deste género, mas também a necessidade de ampliar os seus limites, explorando e experimentando com melodias, instrumentação, arranjos e letras.

Em 2008 foi galardoada com o lendário Lámpara Minera - a mais importante distinção no mundo do flamenco - e desde então editou cinco álbuns de estúdio, muito bem recebidos pelo público e pela crítica especializada, que distinguem a como “o talento jovem mais valorizado no flamenco atual.” (El País)

Em ‘Visto En El Jueves’, Márquez propõe um exercício de memória, revisitando cantes antigos, diferentes palos e música popular espanhola que foi recolhendo nos fervilhantes mercados de rua de Sevilha.

A diva do flamenco apresenta-se no Funchal acompanhada pelo virtuoso guitarrista ‘Canito’ (Juan Antonio Suárez) e pelo percussionista Agustín Diassera.