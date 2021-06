'Revolution, Hope, Imagination' chega ao Funchal nos dias 24 e 25 de Julho

A 3.ª edição do RHI, 'Revolution, Hope, Imagination' (Revolução, Esperança, Imaginação) regressa a Portugal, de 23 de Junho a 04 de Julho, com eventos em 13 cidades, incluindo a cidade do Funchal.

Nos dias 24 e 25 Julho, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o espectáculo 'Festival de Curtas da CPLP e Festival de Animação' integrado no evento RHI, a acontecer das 18 às 20 horas.

A iniciativa criada pelo Arte Institute de Nova Iorque para promover novos modelos de negócio para as artes e cultura contemporânea, leva a 13 cidades portuguesas: Évora, Cascais, Lisboa, Torres Vedras, Alcobaça, Leiria, Loulé, Faro, Porto, Vidigueira, Ponte de Lima, Braga e Funchal, um programa diversificado, que integra palestras, workshops, showcases, espectáculos, entre outras iniciativas.

Os eventos são gratuitos, mas carecem de reserva, que podem ser efectuadas através do e-mail [email protected].

A terceira edição do RHI conta com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, Fundação Millennium BCP, Pares Advogados, Polarising, Costeira, EDP, Pestana Hotel, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) e, como media partner, da Antena 3 e o apoio da DGARTES.