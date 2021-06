Contabilistas querem alargamento de prazos face a constrangimentos no atendimento

A Associação Portuguesa de Técnicos Contabilistas (Apotec) pediu hoje o alargamento dos prazos de entrega do modelo 22 até 31 de julho e da IES/DA até 15 de setembro, sem penalização, face aos constrangimentos verificados no atendimento dos serviços.

"[...] A Apotec insiste novamente junto do SEAAF [secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais] para que haja, pelo menos, a mesma dilatação de prazos que ocorreu em 2020, ou seja, a definição extraordinária do prazo limite de entrega do Modelo 22 até 31 de julho e o alargamento do prazo de entrega da IES/DA até 15 de setembro, ambos sem qualquer penalização", indicou, em comunicado, a associação.

Citada no mesmo documento, a vice-presidente da Apotec, Isabel Cipriano, notou que desde há 14 meses foram suspensos os serviços de atendimento presenciais das repartições de finanças e demais instituições do Estado.

"O exercício da profissão reveste-se de maior necessidade quando estamos em presença de profissionais liberais, de estruturas empresariais de micro e pequena dimensão, que sentem mais constrangimentos nestas circunstâncias, e não podemos ignorar o seu esforço e dos seus colaboradores, com prejuízos, e infelizmente alguns irreparáveis, não apenas em termos profissionais, como familiares e pessoais", acrescentou.

A Apotec disse ainda não compreender que, face à atual situação, "não tenha havido já um reajuste nestas datas".