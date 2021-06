Reino Unido continua a registar mais de 16 mil casos diários

O Reino Unido registou 21 mortes e 16.703 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mais do que na véspera, de acordo com os dados atualizados do Governo britânico.

Na quarta-feira tinha notificado 19 mortes e 16.135 novos casos.

Nos últimos sete dias, entre 18 e 24 de junho, a média diária foi de 15 mortes e 12.168 casos, o que corresponde a uma subida de 32,1% no número de mortes e de 44,8% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

A média diária de pessoas hospitalizadas foi de 222 nos sete dias entre 14 e 20 de junho, um aumento de 17% face aos sete dias anteriores.

Desde o início da pandemia, foram notificados 128.048 óbitos de covid-19 num total de 4.684.572 infeções confirmadas no Reino Unido.

Desde dezembro foram inoculadas 43.656.327 pessoas, o que corresponde a 82,9% da população adulta, e 31.908.103 milhões de pessoas, ou 60,6% da população adulta, já receberam também a segunda dose.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.893.974 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.516.790 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.079 pessoas e foram confirmados 869.879 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.