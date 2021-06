Obras da Madalena do Mar estão a cumprir prazos

A Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira desmente o NÓS, Cidadãos! quando diz que as obras na frente-mar da Madalena do Mar estão paradas.

"Os trabalhos decorrem dentro do previsto e com toda a normalidade", esclarece em comunicado.

Segundo a Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, "esta obra de reabilitação decorre conforme cronograma da obra, sendo que a zona balnear ficará concluída no final deste mês de Junho".

"No dia 1 de Julho, os veraneantes já poderão usufruir deste espaço", sustenta.

Quanto à obra no global, de acordo com o mesmo comunicado, "esta será concluída dentro do prazo contratual, ou seja, até 15 de Julho, assegurando, assim, a sua utilização total para a época balnear 2021".

Explica ainda que "considerando a reabilitação da zona balnear da Madalena do Mar prioritária, foi estabelecido um contrato programa entre o Governo Regional e a Ponta do Oeste para a realização destas obras de requalificação, que incluem a reabilitação paisagística e de infraestruturas da promenade, de acesso ao mar e do parqueamento automóvel, no espaço envolvente à Ribeira da Madalena do Mar".