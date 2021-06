NÓS, Cidadãos! questiona Governo sobre avanço da requalificação da frente-mar da Madalena do Mar

O partido NÓS, Cidadãos! questiona o Governo sobre avanço das obras na frente-mar da Madalena do Mar.

Num comunicado enviado à redacção, o representante Miguel Costa, relembra a promessa feita pelo secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, João Pedro Fino, no passado dia 13 Abril, que a obra de requalificação estaria concluída antes do início da época balnear.

O partido considera que a obra da responsabilidade da Sociedade de Desenvolvimento Ponta Oeste e que representa um investimento público de 374 mil euros é "indispensável devido ao estado de degradação a que aquela infraestrutura infelizmente chegou".

o deputado municipal na CMF dá conta que a época balnear abriu oficialmente no passado dia 12 de Junho e "as obras de intervenção e requalificação neste espaço turístico e de lazer que é frente-mar da Madalena do Mar ainda não estão concluídas, pior, estão até paradas, aparentemente 'abandonadas' e sem qualquer sinal de avançar".

Se em inícios de Abril o Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, João Pedro Fino, afirmou que “os compromissos do Governo são para cumprir e estão, de facto, a ser cumpridos”, agora, e depois da 'fotografia de ocasião' para a imprensa escrita e televisão, o compromisso político não só ficou esquecido como já não vai a tempo de estar concluído antes do início da época balnear, tal como prometido, a não ser que esta só comece lá para Julho ou Agosto de 2021, no entendimento do governante em questão. Miguel Costa, NÓS, Cidadãos!

O NÓS, Cidadãos! considera que esta é uma situação lamentável e revela ainda que durante algum tempo a empreitada evoluiu "a 'passo de caracol' e agora estão, aparentemente, estagnadas, pois de semana para semana não se vê qualquer progresso".