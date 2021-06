230 pessoas assistiram ao 5.º Festival de Saúde Mental

Terminou ontem, com o concerto de encerramento de André Viamonte, a 5ª edição do Festival da Saúde Mental que decorreu pela primeira vez na Madeira. Este festival português de cinema e informação que visa promover a saúde mental e a sua literacia, bem como o estigma na sociedade em geral, arrancou no dia 18 de Junho e contou com cerca de 230 espetadores.

Somatização, depressão e ecoansiedade, foram os temas abordados nas M-TALKS, os painéis temáticos sobre assuntos relacionados com a saúde mental, acompanhados com a projeção de uma longa-metragem que de alguma forma complementa o painel. As M-TALKS são os pilares da programação de 2021 do MENTAL.

Também parte da programação do Festival Mental na Madeira é a M-Cinema: Mostra Internacional de Curtas e Longas-Metragens, um conjunto de filmes selecionados através da Open Call 2021 e que, mesmo originários dos quatros cantos do mundo (da Noruega ao Canadá, passando por Israel, Argentina, Dinamarca e, claro, Portugal), comungam entre si por abordarem uma temática sempre relacionada com a saúde mental.

De documentários a ficção e animações, os filmes selecionados abordam temas urgentes e pertinentes da saúde mental. Surgiram também os primeiros trabalhos artísticos e reflexões sobre a atual pandemia Covid-19.

Assim como nas edições anteriores do festival, porque a música é também parte fulcral da manutenção de Saúde Mental, esta ocupa um lugar de destaque neste Festival Mental. Neste sentido, e para finalizar as actividades anunciadas na programação do Festival Mental na Madeira, decorreu no último dia, o My Story My Song, uma actuação do músico André Viamonte com músicos madeirenses do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira.