António Ribeiro conquista 5.º lugar no Campeonato Nacional de Maratona

A Vila de Prado acolheu no passado fim-de-semana, o Campeonato Nacional de Maratona. A competição teve lugar nas águas do Rio Cávado e na Praia Fluvial do Faial, um dos palcos de excelência da disciplina de Maratona.

Nesta competição participaram cerca de 300 canoístas de 33 clubes. O canoísta António Ribeiro, do Centro Treino Mar, arrecadou o 5.º lugar em K1 Juniores Masculinos, ao percorrer 22,6Km em 01:43:45, ficando a 00:03:04 do primeiro lugar.

A competição realizou-se em dois dias, onde no sábado decorreram as regatas dos K1 e C1 Juniores, Veteranos A, B e C e Seniores Masculinos e Femininos.

Já no domingo, a competição foi destinada às tripulações, K2 e C2 Juniores, Veteranos A, B e C e Seniores.