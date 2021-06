Madeira alcançou hoje a marca das 200 mil doses da vacina contra a covid-19

A Região Autónoma da Madeira alcançou hoje a marca das 200 mil doses de vacina contra a covid-19.

Micaela Spínola foi a residente no Funchal que recebeu uma pequena lembrança, na presença de Gouveia e Melo, Pedro Calado e alguns elementos do Centro de Vacinação do Funchal.

Nitidamente satisfeita por ter chegado à sua vez, Micaela Spínola, foi vacinada com a primeira dose e destacou a organização do centro montado no Tecnopolo e a forma como todo o processo de desenvolve.

Neste momento são mais de 113 mil os residentes na Madeira que já têm a primeira dose da vacina e mais de 87 mil com o processo de vacinação completo.