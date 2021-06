Caso de covid-19 na escola 'Horácio Bento de Gouveia' isola 22 alunos

Um aluno da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, testou positivo para a covid-19, levando a que a sua turma ficasse em isolamento profilático, por indicação da Autoridade de Saúde.

Pelo menos nos próximos 10 dias, os 22 alunos que integram a turma afectada passam ao regime de aulas à distância, de acordo com fonte do conselho executivo daquele estabelecimento de ensino.

As medidas implementadas derivam do plano de contingência da escola e foram postas em prática assim que foi conhecido o resultado do teste ao aluno do 6.º ano, que hoje já não foi à escola. Ao que tudo indicada, o contágio terá ocorrido em contexto familiar.