Tráfego automóvel sem sinais de congestionamento

Bom dia.

Quinta-feira de muito sol, dia a amanhecer quase perfeito e muita estrada para percorrer para quem vem de longe na ilha, irá com certeza apanhar muito trânsito ao aproximar-se do Funchal. No entanto, pelo menos até esta hora, apesar de muito intenso, sem quaisquer congestionamentos.

Na via rápida, por ser a principal estrada da Madeira, passam por esta altura milhares de viaturas e não há sinais de problemas na estrada. Pelo menos até chegar aos nós de acesso ao centro do Funchal, tudo corre sobre rodas e a condução segura dos automobilistas assim o mantenha.

Aos condutores que vêm da zona Oeste fiquem a saber que deverão encontrar trabalhos de manutenção em dois túneis, mais precisamente nos km 4.2 ao 5.5 e entre os km 6.0 e 7.2, no sentido Ribeira Brava-Machico. A concessionária tem planeado executar trabalhos de manutenção de detectores de monóxido de carbono (CO) e opacidade dos túneis do Cabo Girão sul e da Quinta Grande sul.

Foto Google Maps

Os condutores podem contar também com muita demora na zona da Cancela, devido a obras no último troço da Estrada Conde Carvalhal e também na Estrada do Aeroporto naquela zona que serve o Parque Empresarial e uma das vias mais movimentadas na fronteira entre São Gonçalo e Caniço.