Madeira alcança a marca das 200 mil vacinas contra a Covid-19

A Madeira vai alcançar a marca das 200 mil vacinas contra a Covid-19 esta quinta-feira, às 12 horas. O momento será assinalado no Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo.

Circulam mensagens fraudulentas para agendamento da vacina na Madeira Estão a circular mensagens nas redes sociais onde é anunciada a existência de linhas telefónicas que promovem o agendamento da vacinação, na Madeira. As mensagens difundidas são falsas e não correspondem à estratégia regional definida pelo plano regional de vacinação contra a Covid-19 na Região.

Na Madeira, o agendamento da vacinação contra a Covid-19 é feita pelos serviços de saúde com secretariados dedicados a esta matéria.

11 novos casos e 6 recuperados na Madeira A Região passa a contabilizar 72 casos activos, dos quais 28 são casos importados e 44 são de transmissão local

De acordo com o boletim epidemiológico da Região, há a reportar 11 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Trata-se de quatro casos importados Região de Lisboa (3) e da Eslováquia (1) e de sete casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos. As investigações epidemiológicas estão em curso.