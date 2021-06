Funchal prepara 20.ª edição do 'Grande Capítulo' da Confraria Enogastronómica da Madeira

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, recebeu, esta manhã, nos Paços do Concelho, a direcção da Confraria Enogastronómica da Madeira, para debater a preparação da vigésima edição do 'Grande Capítulo 2021', que vai decorrer de 24 a 27 de Setembro.

Miguel Silva Gouveia referiu que “a confraria veio apresentar a sua programação para este ano, onde constam muitas das suas actividades habituais e que haviam sido interrompidas por ocasião do Estado de Emergência".

"Felizmente, já estão reunidas todas as condições de segurança necessárias para que sejam retomadas, devolvendo assim ao Funchal experiências gastronómicas ímpares”, sublinhou o autarca, reiterando a colaboração da CMF no evento que juntará "mais de uma centena de confrades vindos de diversos pontos da Europa”.

O presidente concluiu dizendo que “numa semana em que tivemos a oportunidade de dar a conhecer ao país a qualidade dos nossos produtos e da nossa gastronomia, este retomar das actividades da confraria é uma excelente notícia para o Funchal e para a Região, pois permitirá continuar a mostrar a todas as pessoas que aqui convergem, os produtos regionais, os produtos gastronómicos, e também os nossos vinhos”.