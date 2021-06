No final do jogo, em declarações à TVI, Renato Sanches, que voltou a sair do banco para tentar ajudar a selecção e rematou ao poste, realçou que Portugal teve oportunidades para diminuir a desvantagem, num jogo entre duas grandes equipas.

Independentemente de jogar de início ou entrar, dou sempre o melhor. Claro que todos os jogadores querem jogar, mas temos de respeitar as decisões do treinador. Tivemos oportunidades para marcar e para diminuir a desvantagem, mas não conseguimos. Foi um jogo entre duas grandes equipas. Renato Sanches, jogador da Selecção Nacional