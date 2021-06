Rampa do Monte com 37 equipas inscritas

Um total de 37 equipas inscritas serão responsáveis por dar o 'pontapé' de saída da época automobilística regional de 2021.

A Rampa Regional do Monte - Município do Funchal 2021, que irá para a estrada este sábado, dia 19 de Junho, será a primeira prova pontuável para o Troféu Regional de Rampas AMAK 2021.

A lista de inscritos foi publicado há pouco no site oficial da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, e pelas 18h30 a organização do evento, que está a cargo do CD Nacional irá proceder à conferência de imprensa de apresentação ofical da edição de 2021.

Deixamos aqui a lista de inscritos: