11 novos casos e 6 recuperados na Madeira

Há a reportar 11 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira. Trata-se de quatro casos importados Região de Lisboa (3) e da Eslováquia (1) e de sete casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos. As investigações epidemiológicas estão em curso.

Com mais 6 casos recuperados a reportar a Região passa a contabilizar 72 casos activos, dos quais 28 são casos importados e 44 são de transmissão local.

Casos Activos Hospitalizações Óbitos 72 4 72

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a assinalar que quatro pessoas se encontram internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (4 pessoas em Unidades Polivalentes e 0 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19) e 14 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 23 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 346 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Vigilância Activa Vigilância Viajantes Total 346 23.156 23.502

Circulam mensagens fraudulentas para agendamento da vacina na Madeira Estão a circular mensagens nas redes sociais onde é anunciada a existência de linhas telefónicas que promovem o agendamento da vacinação, na Madeira. As mensagens difundidas são falsas e não correspondem à estratégia regional definida pelo plano regional de vacinação contra a Covid-19 na Região.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção Regional de Saúde (DRS), destes 11 novos casos de infecção um total de sete estão identificados no concelho do Funchal e um na Calheta. Os restantes três são não residentes.